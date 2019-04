Bandi, privacy e sicurezza. Cna rilancia sui servizi

La Spezia - Siete titolari di attività o imprese e volete conoscere bandi e agevolazioni in essere a vostro sostegno? Avete dubbi sulla privacy o la sicurezza aziendale? Cna La Spezia presenta i propri servizi a Levanto con i referenti Massimo Sgorbini e Maurizio Viaggi a disposizione delle imprese giovedì 18 aprile a Levanto nella sede della Ditta Materiali Edili dei Fratelli Queirolo in via Ghiare 9, dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.

I referenti dell’associazione di categoria tratteranno di tanti diversi temi dalla Sicurezza, all’Ambiente, al Credito alla Privacy e a tutte le opportunità in essere per imprese. Per concordare un appuntamento contattare 0187 598080.