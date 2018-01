Baglietto svela la prima immagine del nuovo 54 metri

La Spezia - Sviluppato su una nuova piattaforma appositamente progettata, lo scafo 10231 corrispondente al nuovo 54 metri risponde ai requisiti di comfort e stile richiesti dall’armatore. La nave tutta in alluminio avrà una larghezza di 10,40 m e pescaggio di 2,60 m con un’autonomia transatlantica di 4500 miglia alla velocità di crociera di 12 nodi.



L’imbarcazione, che sarà certificata con la massima classe del Lloyd’s Register of Shipping, è prevista in consegna nel 2020.



Il nuovo 54m si aggiunge ai 3 progetti attualmente in costruzione presso il cantiere spezzino: un 55m T-Line dislocante in acciaio e alluminio, un 43m Fast Line ed un nuovo 48m T-Line gemello dell’ultimo varo “Andiamo”. La gamma Baglietto include inoltre, nella sua Fast Line, anche un progetto di 38m; 41m, 44m, 50m e 55m disegnano la più moderna V-Line mentre 2 progetti di 43m e 62m completano la linea tradizionale (T-Line) in acciaio e alluminio.