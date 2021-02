Baglietto svela la nuova commessa SuperFast42 destinata ad un armatore europeo

La Spezia - Il cantiere Baglietto svela i primi render dell’ultima commessa di 42m, un’imbarcazione planante in alluminio disegnata da Francesco Paszkowski Design e destinata ad un armatore Europeo. Un ritorno alle origini per il cantiere spezzino, che ritrova la sua iconica linea planante e la rilancia verso il futuro.



La nuova imbarcazione di 42m si caratterizza, infatti, per uno scafo filante ed un look moderno e aggressivo accentuato dall’ampio uso di superfici vetrate su più livelli che conferisce uno stile fortemente contemporaneo agli esterni dello yacht.



Completamente nuova la carena, estremamente performante, disegnata da Plana Design capace di raggiungere la significativa velocità di 28 nodi di massima grazie a 3 motori MTU 16V 2000 M96 L con 2 trasmissioni esterne in linea d’asse tradizionale e trasmissione VOITH linear jet centrale.



Da segnalare anche il pescaggio limitato a 2,10m, tale da consentire la facile navigazione anche nelle aree con bassi fondali.



Ad esaltare il design accattivante contribuisce la sovrastruttura Hard Top compatta e poco sviluppata in altezza. Dal design innovativo anche la poppa di questa imbarcazione, con un portellone che apre verso il basso così da creare una comoda swimming platform aperta sul mare con zona divani e bar mentre un portellone laterale consente l’alaggio e varo del tender.



Ampi volumi caratterizzano questo yacht pensato soprattutto per godere di giornate al mare con gli amici e all’aria aperta. Il layout degli interni segue una struttura classica, con la cabina padronale a prua a tutta larghezza sul ponte principale comprensiva di un grande bagno e spaziosa cabina armadio. Un’area conversazione accoglie gli ospiti all’ingresso su questo ponte dove trovano posto anche la zona pranzo e la cucina.



La zona notte posta nel ponte inferiore include quattro cabine ospiti: 2 VIP matrimoniali e 2 guest con letti separati e letto pullman aggiuntivo. Su questo stesso ponte, a prua, la zona equipaggio con cabina comandante, dinette e 3 cabine con letto a castello.



Sull’upper deck trova posto la timoneria direttamente collegata allo spazioso sky lounge con zona conversazione e cinema room. Il tavolo da pranzo si trova all’esterno. Più a poppa la zona prendisole con lettini e sedute. Una seconda area prendisole è posta a prua su questo stesso ponte.



L’imbarcazione sarà classificata con Rina ed è prevista in consegna per l’Estate 2022.