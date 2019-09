Baglietto protagonista al Salone nautico di Cannes

La Spezia - Baglietto, storico cantiere con sede alla Spezia, sarà protagonista al Salone nautico di Cannes insieme ad importanti partner con cui condivide i valori di passione, eccellenza, italianità.



Tra i nuovi partner il brand bandiera della tradizione manifatturiera italiana TMB, vestirà il management Baglietto in occasione delle manifestazioni internazionali con i capi della linea ZG di TMB che, con i loro 300 grammi di peso, sono emblematici della leggerezza e del comfort ed eleganza del brand. Talmente versatili da poter essere indossati anche in barca, sono perfetti per chi viaggia e si muove in ambiti internazionali, proprio come Baglietto.

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova anche nel 2019 la partnership con Moreschi, storico marchio italiano leader nelle calzature.



Il look del management Baglietto sarà completato con la nuova sneaker GBM, omaggio al suo carismatico presidente GianBeppe Moreschi. La GBM sottolinea l’incontro dell’artigianalità con lo streetwear, esibendo uno stile più versatile e contemporaneo. Una scarpa che si adatta ad ogni look, in morbida pelle di cervo, dalla silhouette snella che si rifà ai leggendari anni '80 e mescola confort ed eleganza.



Continua, infine, anche la partnership con Campari ormai un appuntamento fisso delle serate organizzate da Baglietto in Costa Azzurra. Da sempre simbolo di piacere quando si parla di aperitivo, il marchio Campari è famoso in tutto il mondo come simbolo dell’appassionato ed eccellente stile italiano.