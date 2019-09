Baglietto protagonista a Monaco con partner d'eccezione

La Spezia - Baglietto, storico cantiere con sede alla Spezia, sarà protagonista al Monaco Yacht Show insieme a partner d’eccezione, leader in materia di design, stile e tecnologia.

A partire da Technogym che ha fornito per l’area Gym del M/Y Severin*s due prodotti della collezione Personal, risultato dell’incontro tra la ricerca trentennale in materia di fitness e il design d’autore di Antonio Citterio: la Technogym Bike Personal, la bike di design che coniuga la tecnologia e l’innovazione, e la Technogym Run Personal, la soluzione ideale per un allenamento indoor completo. I due prodotti sono dotati, inoltre, dell’interfaccia tecnologica UNITY che permette di avere accesso al proprio profilo personalizzato, dati di allenamento e opzioni di intrattenimento come TV, internet e social.



Nel M/Y Severin*s si conferma l’impronta luxury della decorazione d’interni firmata Boutsen-Design che, in collaborazione con l’Interior Design di Baglietto, ha contribuito anche quest’anno all’allestimento del decoro a bordo.



Prosegue la collaborazione con la galleria d’arte MARCOROSSI artecomporanea. In barca opere di valore degli artisti Barnils, Guerzoni, Marchelli e Serra esaltano lo stile raffinato e contemporaneo dello yacht.



Continua anche a Monaco la collaborazione con i marchi di moda TMB e Moreschi. TMB vestirà il management Baglietto anche in questa occasione con i capi della linea ZG di TMB che, con i loro 300 grammi di peso, sono emblematici della leggerezza e del comfort ed eleganza del brand. Il look del management Baglietto sarà completato con la nuova sneaker GBM di Moreschi. Una scarpa che si adatta ad ogni look, in morbida pelle di cervo, dalla silhouette snella che si rifà ai leggendari anni '80 e mescola confort ed eleganza.