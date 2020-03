Baglietto, la gestione della sicurezza certificata dal Rina

La Spezia - Dopo aver ottenuto alla fine del 2018 la certificazione ISO 9001:2015 il cantiere Baglietto, con sede alla Spezia, ha concluso con successo l’iter certificativo in relazione ad un Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la norma ISO 45001:2018, ottenendo dal RINA in data 20 febbraio 2020 il relativo Certificato di Conformità. La certificazione ha la finalità di standardizzare quanto previsto dalla normativa 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il cantiere spezzino ha inoltre recentemente ufficializzato l’adozione di un Codice Etico volto a definire il miglioramento delle relazioni interne e la formazione di un’immagine esterna, unitaria e chiara, l’abolizione di comportamenti opportunistici e la motivazione del massimo numero di partecipanti verso obiettivi positivi.

“L’ottenimento della certificazione 45001 in materia di salute è sicurezza sul lavoro segna un nuovo importante traguardo per la nostra azienda che già nello scorso anno aveva ottenuto la certificazione ISO 9001 in materia di qualità, confermata anche quest’anno, e adottato un Codice Etico di buon comportamento aziendale – afferma Michele Gavino, CEO Baglietto – Si tratta di un’ulteriore affermazione della nostra missione, che vede nell’eccellenza produttiva, attraverso un sistema di lavoro sicuro e processi efficienti, un sistema di gestione per la realizzazione di prodotti che soddisfino appieno i sogni dei nostri clienti”.