Baglietto e Visionnaire insieme per gli interni da sogno del 48 metri T-Line

La Spezia - Baglietto, storico cantiere con sede alla Spezia, ha presentato durante la conferenza stampa che si è al Monte-Carlo Bay e Resort di Monaco lo scorso 26 Settembre, un esclusivo progetto realizzato in partnership con Visionnaire, azienda bolognese specializzata nell’arredamento di alto gamma, per un concept di allestimento degli interni del 48m T-Line del cantiere.



Una partnership che nasce dall’esigenza di una clientela che sempre più spesso vuole godere degli interni della casa anche all’interno degli yacht, esprimendo la volontà di vivere la quotidianità sia a casa, sia a bordo con i medesimi comfort e lo stesso benessere. E’ con tale spirito che è nata l’idea della collaborazione con Visionnaire: una sfida che i due marchi hanno colto con entusiasmo, accumunati dagli stessi valori e da uguale filosofia imprenditoriale.



Il concept verte sulla configurazione di alcuni ambienti, lo studio della vivibilità degli spazi indoor/outdoor e dell’interior design degli stessi, dalla scelta degli arredi appropriati alle finiture di ciascun ambiente. In particolare, l’intervento di Visionnaire si è concentrato su 3 aree:



- Sul main deck: living; dining; owner’s bedroom; owner’s bathroom



- Sull’upper deck: outdoor e home theatre ?



- Sul lower deck: studio di 3 cabine vip ?



Gli interni ricalcano linee semplici, pulite e contemporanee, ma al contempo dalla forte personalità che sfruttano i contrasti cromatici nei rivestimenti degli arredi e nelle parti fisse come il controsoffitto in ottone délabré scuro e il pavimento in legno chiaro. C’è un senso di spazialità continua, fluida, che cambia totalmente la concezione della distribuzione rigida degli spazi e la chiara volontà di creare una forte connessione tra l’outdoor e l’indoor, attraverso una prospettiva centrale sulla zona dei divani esterni.



Le zone living e dining giocano su tonalità tenui e neutre come il colore perla dei divani e il grigio policromo del tavolo Revenge. L’unico elemento di contrasto è il velluto ottanio utilizzato per il rivestimento delle sedie e dei cuscini.?



Nella cabina armatoriale vengono riproposte le stesse atmosfere contemporanee della zona living: la scelta degli arredi si riferisce alle ultime collezioni; la testata del letto Emotion in questo caso è stata ridisegnata con una personalizzazione ad hoc e quindi sviluppata su tutta la superficie. Per le pareti sono state utilizzate delle carte da parati in tessuto in abbinamento agli arredi. Per le cabine vip sono stati scelti tre modelli di letto: il Ripley, il Perkins e il Beloved, ancora una volta studiati ed adattati alle diverse geometrie degli ambienti. In questo caso per le pareti sono stati utilizzati pannelli in legno e/o marmo e carta da parati in tessuto di diverse cromie per dare un’identità precisa a ciascuna cabina.



L’area destinata all’home theatre, particolarmente suggestiva perché completamente aperta al paesaggio esterno, è stata arredata con il divano componibile Anthem che occupa l’intero perimetro dell’ambiente lasciando, anche in questo caso, aperta la prospettiva sull’outdoor dell’Upper deck.



La zona outdoor ha un grande tavolo ovale, il Solstice, con piano in marmo adatto ad ospitare 10/11 persone, una zona con divani angolari Palm Beach e relativi tavolini e un’area occupata dall’isola bar Serendipity.



Abbiamo inaugurato questa nuova stagione nautica – commenta Michelo Gavino, CEO Baglietto – con importanti progetti in collaborazione con partner e designer di altissimo livello con l’obiettivo di offrire alla nostra clientela un prodotto sempre più “custom”. Questa partnership ci potrà aiutare ad allargare il nostro bacino di utenza raggiungendo paesi potenzialmente strategici per il nostro brand e, allo stesso tempo, garantendo la ricerca qualitativa che viene ricercata in chi sceglie di vivere il brand Baglietto”.



“È un orgoglio poter lavorare insieme e in perfetta sinergia, con un’azienda come Baglietto con un know how così notevole” – aggiunge Andrea Gentilini Ceo di Visionnaire - “Un progetto significativo che, se da un lato conferma la storica capacità bespoke del Brand Visionnaire, unita all’eccellenza del savoir faire made in Italy, dall’altro, mostra anche la sua naturale passione per il design e attitudine a misurarsi con altre realtà del settore luxury.”



Lo scafo no. 10233 del Baglietto 48m T-Line è attualmente in costruzione presso il cantiere spezzino con consegna prevista per il 2021.