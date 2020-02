Baglietto e Visionnaire in partnership in occasione del Miami Yacht Show

La Spezia - Dopo il grande ritorno di un anno fa sul mercato americano con la presentazione in anteprima mondiale del 48m T-Line Silver Fox, Baglietto sarà presente a Miami – dal 13 al 17 febbraio in concomitanza con il consueto appuntamento fieristico - in partnership con Visionnaire, azienda bolognese specializzata nell’arredamento di alta gamma.

Cocktail privato tutte le sere, dalle 17:30 alle 19:00, presso il Visionnaire Miami Flagship Store al 2063 di Biscayne Blv: un’occasione per respirare il savoir vivre Baglietto e scoprire le ultime tendenze in materia di arredamento. Una partnership che nasce dall’esigenza di una clientela che sempre più spesso vuole godere degli interni della casa anche all’interno degli yacht, esprimendo la volontà di vivere la quotidianità sia a casa, sia a bordo con i medesimi comfort e lo stesso benessere.

La volontà di realizzare imbarcazioni uniche e personalizzate sui desideri dell’armatore accomuna Baglietto a Visionnaire che, in modo analogo, realizza progetti sartoriali per le case dei propri clienti. Il comfort dell’abitazione privata diviene un punto di partenza per la creazione di “dimore galleggianti” da sogno, che riflettono la personalità e lo stile di vita del suo committente. Con questa filosofia nasce il concept di progetto per un 48 m T-Line Baglietto, interamente arredato Visionnaire e presentato in anteprima al Monaco Yacht Show lo scorso settembre.

“Prosegue la volontà di Baglietto – spiega Michele Gavino, CEO di Baglietto – di costruire e consolidare collaborazioni con partner e design di altissimo livello, capaci di interpretare la filosofia e l’identità del nostro marchio e garantire ai nostri clienti un prodotto unico. Un’opportunità – continua Gavino – per raccontare ad un pubblico internazionale tutta la potenza della gamma Baglietto”:

Sono cinque le linee offerte dal cantiere che ne ripercorrono la tradizione, reinterpretandola in chiave moderna, senza perderne l’identità distintiva.

La linea più classica è la T-Line il cui ultimo esemplare è il M/Y Severin*s di 55m presentato in anteprima all’ultimo Monaco Yacht Show e recentemente consegnato al suo armatore. Prua tradizionale a bulbo, linee morbide e sinuose che ripercorrono gli stilemi della tradizione Baglietto firmata Francesco Paszkowski Design, la T-Line ha nei volumi interni e nella vivibilità delle aree esterne i suoi punti di forza. I modelli in linea vanno dai 43m ai 62m, dislocanti in acciaio e alluminio, e si estendono fino ai 70m con un progetto disegnato dalla firma olandese Mulder Design. Attualmente in costruzione lo scafo #10233, 48m sistership di Silver Fox recentemente venduto ad un armatore sudamericano.

Più sperimentazione stilistica nella linea V-Line: yacht caratterizzati dalla prua verticale e da linee maggiormente aggressive. Il brief del cantiere è quello di disegnare imbarcazioni che, pur mantenendo un forte legame con gli stilemi connotanti del brand, rispondano alle esigenze e ai gusti di un mercato in evoluzione. Il compito è stato affidato, oltre che a Francesco Paszkowski che firma 5 progetti dai 38m ai 65m, anche alle firme di Hot Lab e Santa Maria Magnolfi. Studi italiani che hanno sapientemente integrato la cultura del cantiere, lo stile italiano e le nuove tendenze stilistiche. I modelli proposti includono un’ampia gamma dai 38m ai 65m. Di questa linea è stata recentemente presentato al pubblico statunitense ABACO, un progetto di 40m firmato SMM dalle linee innovative ed espressamente pensato per le acque basse dei caraibi.

La linea Fast in alluminio ripercorre la tradizione delle imbarcazioni performanti del marchio: yacht dai profili filanti e aggressivi che privilegiano la velocità senza trascurare il comfort. Di questa linea fanno parte i modelli di 43m e 46m i cui esemplari iconici più recenti portano il nome di Pachamama e Lucky Me. In costruzione e disponibile alla vendita con consegna nel 2021 lo scafo #10226, 43m HT firmato Francesco Paszkowski Design.

Una linea di Explorer yacht firmata da Francesco Paszkowski Design e dallo studio Santa Maria Magnolfi, prevede due concept di 48m e 43m rispettivamente, e offre la possibilità di imbarcazioni dalla forte personalità e solidità, pensate per la circumnavigazione del globo.

Ispirata ai Mas della prima e Seconda guerra mondiale, la linea MV (Motoscafi Veloci) di Baglietto ripercorre, in chiave moderna, una pagina importante della storia nautica del brand in campo militare riproponendone alcuni stilemi abbinati, al contempo, ad elementi architettonici mutuati dal mondo degli open. MV13 e MV19 sono le due serie proposte, day boat veloci e aggressivi per chi ama volare sull’acqua.

L‘ampia gamma offerta dal cantiere non limita, tuttavia, la scelta per gli amatori Baglietto che possono anche contare sulla totale flessibilità del cantiere che dedica una parte della sua produzione al su misura totalmente personalizzato. Ne sono un esempio le ultime due commesse di 54m e 40m in consegna nel 2020 nate da piattaforme navali completamente nuove e fully custom.

Puntare su ricerca e sostenibilità, grazie a nuove soluzioni ecosostenibili e scelte a basso impatto ambientale, sarà una delle missioni del cantiere per il futuro, che ha già in atto alcune partnership scientifiche volte a verificare la possibilità di impiego di materiali innovativi e nuove tecnologie.

Design e artigianalità italiani, riconoscibili in tutto il mondo, e massima attenzione al cliente, si uniscono così a tecnologia e prestazioni all’avanguardia, per un cantiere dall’assetto totalmente ridefinito e orientato al futuro, capace di garantire una produzione media annua di 3/4 nuove imbarcazioni.

Ad oggi gli yacht in costruzione presso il moderno cantiere di La Spezia sono 4: i progetti fully custom di 54m ed il 40m, entrambi disegnati da Horacio Bozzo per gli esterni e con interni rispettivamente di Hot Lab e Achille Salvagni, previsti in consegna nei prossimi mesi, oltre allo scafo #10233 di 48m ed al 43m FAST HT entrambi in consegna nel 2021.