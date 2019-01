Baglietto batte il fisco, nessuna evasione su fattura milionaria

Corretto applicare il regime di non imponibilità dell'Iva. Ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

La Spezia - I Cantieri Baglietto battono il fisco in tribunale. Il cantiere di Viale San Bartolomeo era infatti finito nel mirino per il mancato pagamento dell'Iva nell'ambito di lavorazioni seguite su yacht. Precisamente, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato a Baglietto l'applicazione del regime di non imponibilità Iva per una fattura da un milione e 980mila euro emessa nel 2012 nei confronti di una società inglese per la consegna del motoryacht Akhir 153. E inizialmente il fisco aveva fatto la medesima contestazione per un fattura da 2 milioni e 200mila euro inerente la consegna del motoryacht Akhir 90 a una società maltese, annullando però questo rilievo in seguito a successivi accertamenti.



E' stato lo studio legale Dentons, con un team guidato dal partner Giulio Andreani, a difendere con esito positivo la società Baglietto nel contenzioso contro il fisco di fronte alla Commissione tributaria provinciale della Spezia, presieduta dal dottor Francesco Sorrentino (relatore Pierluigi Fugacci, giudice Anna Molino). La Commissione ha riconosciuto la non imponibilità ai fini dell’Iva delle lavorazioni eseguite sugli yacht destinati all’esportazione – in questo caso a Malta -, anche se tali lavorazioni sono eseguite in Italia da un’impresa italiana diversa da quella che ha costruito l’imbarcazione (sono infatti state eseguite delle lavorazioni finali da Pisa Superyacht).



La sentenza, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, ha un rilievo generale che va al di là del caso di specie e interessa l’intero settore della nautica. Ricorso quindi accolto e Agenzia delle Entrate che invece di incassare l'Iva dovrà pagare le spese giudiziarie, pari a 2.500 euro. “La sentenza ha un rilievo generale che va al di là del caso di specie e interessa l’intero settore della nautica”, rilevano dallo studio Dentons.