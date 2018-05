Baglietto a Milano per il Montenapoleone Yacht Club

La Spezia - Officine Panerai, marchio fiorentino di alta orologeria sportiva e Baglietto, storico cantiere leader mondiale nella costruzione di yacht plananti, dislocanti e semi dislocanti in acciaio e in acciaio e alluminio dai 35m ai 70m, partecipano insieme alla quarta edizione di Montenapoleone Yacht Club, che dal 14 al 20 maggio 2018 trasformerà la luxury street di Milano in un’esclusiva marina.



Un connubio naturale quello tra lusso e nautica, così come quello tra Officine Panerai e Baglietto. Oltre a condividere la forte passione per il mare e per il design italiano, i due marchi vantano entrambi un glorioso passato di avventure epiche che affondano le radici nella storia della Marina Militare.

L’orologeria Panerai di Firenze creò infatti negli anni ’30 i primi orologi luminescenti subacquei per gli incursori della Regia Marina Italiana, mentre negli stessi anni i Cantieri Baglietto si distinsero per la costruzione di imbarcazioni militari, veloci e performanti, il cui esempio più noto è quello dei mitici MAS, i motoscafi armati siluranti, che Gabriele D’Annunzio ribattezzò con il celebre motto: Memento Audere Semper.



Forti di un eroico passato, ma costantemente proiettati al futuro e all’innovazione tecnologica, Officine Panerai e Baglietto presentano in esclusiva, dal 14 Maggio 2018 presso la boutique Panerai di Via Montenapoleone, una rassegna delle creazioni più rappresentative dell’eccellenza Made in Italy che li contraddistingue.

Per tutta la durata di Montenapoleone Yacht Club, una suggestiva installazione Baglietto accoglierà in boutique gli appassionati di nautica e alta orologeria che potranno ammirare i modelli in scala di alcune delle imbarcazioni più caratteristiche, costruite presso le moderne strutture del cantiere spezzino, come il 46m Fast “Lucky Me” o il modello di MV13 che proprio dai Mas prende ispirazione.