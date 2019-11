Badanti e baby sitter, laboratorio informatico organizzato dal Consolato dominicano

La Spezia - Il Consolato Generale della Repubblica Dominicana organizza per sabato 7 Dicembre 2019 dalle h 17:00 alle h 19:00 in via Monteverdi angolo Largo Vivaldi, presso il centro Dialma Ruggiero a La Spezia (al lato dello Sportello Consolare) il Laboratorio informativo gratuito sul “Corso di Assistente Familiare” e sul percorso “Identificazione e Validazione delle Competenze” (IVC) per accedere al Registro Badanti – Baby Sitter della Regione Liguria.



L’attività, organizzata in collaborazione con il centro di formazione IS. FOR.COOP, offrirà orientamento e informazioni per permettere alle persone che lavorano offrendo assistenza familiare, domiciliare ad anziani e/o bambini l’iscrizione al registro regionale o a quelle che hanno più di due (2) anni di esperienza di ottenere il certificato di riconoscimento delle proprie competenze e/o ricevere la formazione necessaria per ottenerlo.



Il Registro Regionale Badante – Baby Sitter è una garanzia e agevola l’inserimento lavorativo delle persone, facilitando alle famiglie l’elenco degli iscritti che hanno ricevuto una preparazione specifica.



Per informazioni contattare i seguenti recapiti:



010 516 5103 – 010 566 095 Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00



whatsapp 351 099 8474