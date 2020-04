BVLG attiva il numero verde per dare informazioni sulle misure a sostegno di famiglie e imprese

La Spezia - “BVLG ha attivato questo nuovo canale per venire incontro alle esigenze di soci e clienti e per dare risposte rapide a chi chiede informazioni di base, come le misure a favore di famiglie e imprese e gli orari di apertura delle filiali in questa fase legata all’emergenza Covid-19”.

In questo delicato momento legato all’emergenza Covid-19, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comunica l’attivazione di un nuovo canale di ascolto tramite il numero verde 800 408 084.

Il numero verde permetterà di venire incontro al grande numero di richieste di informazioni legate all’emergenza Covid-19 da parte di soci e clienti. Oltre che informare sugli orari e le giornate di apertura delle filiali sul territorio in questa delicata fase, saranno date risposte alle domande sulle misure a favore di famiglie e imprese, dal “Cura Italia” alle quelle messe in campo da BVLG, che integrano quelle statali, per aiutare la comunità e le aziende del territorio.

Ricordiamo che per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, a partire dal 6 aprile 2020 e fino a data da destinarsi, l’accesso ai clienti nelle filiali BVLG sarà consentito esclusivamente su appuntamento, da richiedere compilando il form appuntamenti dal sito bvlg.it o telefonando alla filiale.

È tuttavia prevista la possibilità di recarsi nelle filiali senza appuntamento, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e organizzative della banca, per lo svolgimento delle seguenti operazioni: cambio assegni, pagamento pensioni, emissione assegni circolari, pagamento rate prestiti se non addebitate in conto corrente, bonifici urgenti, pagamento cambiali o effetti, prelievo contanti solo se il cliente non possiede tessera bancomat, versamento contanti solo se il cliente non possiede tessera bancomat e se la filiale non è dotata di Atm-Evo esterno, richiesta carnet di assegni e utilizzo cassette di sicurezza.



“Un nuovo servizio attivo per soci e clienti BVLG. In questa fase delicata legata all’emergenza Covid-19, BVLG attiva questo canale di ascolto per essere ancora più vicino alla comunità e al tessuto imprenditoriale. Il numero verde 800 408 084 sarà il punto di riferimento per tutto quanto riguarda le misure legate all’emergenza Covid-19”, dichiarano il cda e la direzione di BVLG.