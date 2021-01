Azimut S6 sale sul gradino più alto del podio dei Motor Boat Awards

La Spezia - Azimut Yachts si aggiudica un altro importante riconoscimento, assegnato il 19 gennaio con una cerimonia virtuale: Azimut S6 è il miglior Sportscruiser sopra i 40 piedi secondo la giuria dei Motor Boat Awards, i premi assegnati ogni anno dalla storica e prestigiosa rivista inglese Motor Boat & Yachting in base alle prestazioni, al design e al rapporto qualità-prezzo sul mercato prescelto.



La giuria, composta dai giornalisti di MBY che testano in mare tutti i modelli candidati alla vittoria finale, è rimasta affascinata dalle principali caratteristiche di questo coupé puro con vocazione sportiva, con linee esterne di Stefano Righini e interni disegnati da Francesco Guida che permette di raggiungere eccellenti prestazioni e al contempo offre ambienti di incredibile comfort e accoglienza.



Azimut S6 d’altra parte ha ottenuto un grande successo sin dal suo primo lancio, al Salone di Cannes del 2018. Questo modello della gamma sportiva di Azimut Yachts è caratterizzato dall’esteso uso del Carbon Tech e dalla tripla propulsione Volvo Penta IPS da cui derivano anche una grande efficienza dei consumi e una notevole riduzione di vibrazioni e rumorosità. In aggiunta, oltre a una maggiore accelerazione, la tripla propulsione assicura una reattività di manovra superiore.



Tra le altre caratteristiche dello yacht ci sono le linee esterne di Righini che enfatizzano la vocazione sportiva della collezione: lo scudo di prua coniugato con la prua trapezoidale e le ampie finestrature a scafo di forma rettangolare regalano agli interni molta luminosità, mentre le vetrature sulla tuga a taglio di diamante caratterizzano ancora di più il profilo. Gli interni di Guida, poi, sono stati arredati con un’eleganza moderna e discreta dall’impronta fresca e raffinata, mentre l’ampio sottocoperta offre una comoda zona notte composta da ben tre cabine e due bagni.