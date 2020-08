Autotrasporto, sette giovani diplomati in Confartigianato

La Spezia - Terminato con successo il corso organizzato da Confartigianato La Spezia per “Accesso all'autotrasporto di merci da 1,5 A 3,5 T”, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della durata di 74 ore. Il Ministero dei Trasporti con apposita delibera ha ritenuto idonei: Enrico Cappelli, Castillo Hanzel Geovany Escobar, Suarez Ariana Yuslevy Escobar, Fabio Ferdani, Andrei-Silviu Gherghinescu, Emmanuele Leonardi, Etmond Tosku. La consegna degli attestati di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U.E., è avvenuta nei giorni scorsi da parte del responsabile sindacale di Confartigianato, Nicola Carozza presso la sede di via Fontevivo, 19. L'attestato è il requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Il corso come da programma ministeriale ha approfondito le seguenti materie: accesso al mercato, sicurezza stradale, norme tecniche e gestione tecnica, diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria. Congfartigianato La Spezia da diversi anni organizza i corsi professionali per autotrasportatore (sino a 3,5 ton e superiore a 3,5 ton) accompagnando poi i giovani interessati all'avvio dell'attività di autotrasportatore. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187.286648.