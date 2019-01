Autotrasporto: aumentano le agevolazioni fiscali

Il Governo ha accolto le sollecitazioni sostenute da mesi dalla Cna: "I trasportatori potranno risparmiare tra 800 e 2mila euro all’anno con l’aumento delle deduzioni forfetarie".

La Spezia - Sono stati sbloccati i contributi 2018 e le agevolazioni fiscali che sono aumentate a favore degli autotrasportatori. Come ha comunicato il Ministero dell’economia (Mef), è stata incrementata la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018. Pertanto, per quanto riguarda, nel caso, gli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51 euro.



La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. “Con l’approvazione della Legge di bilancio il Governo ha accolto le sollecitazioni sostenute da mesi dalla CNA FITA a favore dell’autotrasporto Italiano” afferma il Presidente Stefano Crovara che sottolinea “ora rimangono aperte altre questioni, che devono trovare urgenti soluzioni per contrastare i fenomeni di concorrenza sleale, dumping sociale ed abusivismo soprattutto da parte dei vettori esteri e da parte delle imprese italiane travestite da straniere”.