Autoliquidazione INAIL, c'è tempo fino a giovedì 16 maggio

La Spezia - Confartigianato Imprese ricorda che scadrà giovedì 16 Maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero quello relativo a: comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; versamento con F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999; presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.