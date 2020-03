Aumenta il turismo in Albania, è boom di prenotazioni per i traghetti

La Spezia - Il flusso dei viaggiatori che scelgono l'Albania per trascorrere le proprie vacanze è in netta crescita. Ciò è frutto di un forte investimento del paese nel comparto turistico e del grande impegno nella valorizzazione di un notevole patrimonio paesaggistico.



Attualmente, le visite si concentrano maggiormente nel periodo estivo, ma l’Albania non è soltanto sinonimo di sole, mare, e spiagge bellissime. Il suo entroterra, infatti, ospita anche numerosi laghi, antichi castelli e luoghi dalla grande importanza storica e archeologica. Questa terra è infatti un perfetto punto di incontro tra la cultura ellenica e quella romana.



Per i viaggiatori italiani, le coste di questo bellissimo paese sono facilmente raggiungibili grazie ai traghetti messi a disposizione da numerose compagnie di navigazione. Si tratta di un tipo di spostamento molto apprezzato, poiché permette di giungere a destinazione e di dedicarsi alla scoperta delle meraviglie del territorio dopo aver trascorso un viaggio comodo e in totale relax.



Traghetti per l'Albania dall'Italia

La vicinanza tra le coste italiane e quelle albanesi fa sì che i traghetti da e per l’Albania siano rapidi e molto richiesti. Si può scegliere di viaggiare usufruendo dei servizi di Ventouris Ferries, così come di Adria Ferries, senza dimenticare European Ferries e Grandi Navi Veloci. Si tratta di compagnie molto affermate, che lavorano con traghetti moderni, in grado di raggiungere buone velocità di navigazione nella massima sicurezza.



Scegliere il traghetto per trascorrere le proprie vacanze in Albania presenta numerosi vantaggi, tra cui troviamo:



- I molteplici servizi di bordo che permettono ai passeggeri di ogni età di intrattenersi nell'attesa di giungere a destinazione. Tra questi, si annoverano i celebri duty free shop in cui fare acquisti, ristoranti, bar, aree giochi per i più piccoli, cinema;



- I diversi tipi di ambienti a disposizione dei passeggeri, suddivisi tra comode poltrone e cabine private ad uso esclusivo, per chiunque voglia trascorrere il viaggio in tranquillità senza rinunciare a tutti i comfort;



- La possibilità di imbarcare auto oppure moto, così da permettere ai viaggiatori di spostarsi in autonomia una volta giusti a destinazione, ma anche camper, roulotte o carrelli tenda, generalmente usati dai campeggiatori.



Comparando i servizi e le tariffe delle diverse compagnie sarà possibile per l’utente individuare il traghetto migliore, tarato sulle proprie necessità. Questo significa non solo poter scegliere un ottimo prezzo, ma anche l'orario che più si preferisce per la propria partenza e il proprio ritorno. Il tutto può essere fatto comodamente online, attraverso siti come Traghetti.it, che indicano tutte le possibili alternative per l’arco temporale impostato.



Albania: porti di partenza e arrivo dei traghetti

I porti che permettono di raggiungere l’Albania dall’Italia sono quattro: Trieste, per chi proviene dal nord; Ancona, per gli abitanti del centro; Bari e Brindisi, per chi risiede al sud.



Vi è quindi la comodità di poter scegliere il luogo più vicino, in base alla propria ubicazione sul territorio nazionale. Il porto di arrivo più utilizzato è quello di Durazzo, situato vicino alla capitale Tirana, ma in alternativa si può optare anche per quello di Valona, luogo anch'esso molto apprezzato dai turisti.



Molte compagnie mettono a disposizione la possibilità di viaggiare anche durante la notte, così da sottrarre meno tempo possibile alla vacanza vera e propria. Una volta giunti in terra albanese, non resterà che andare alla scoperta di tutte le bellezze di un paese che per troppo tempo è stato sottovalutato a livello turistico.