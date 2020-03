Attività produttive avanti solo con protezione per i dipendenti

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia ricorda ai datori di lavoro che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Risulta quindi necessaria l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia l’applicazione di Procedure di sicurezza e di

regolamentazione interne all’azienda per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Lo strumento di riferimento è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

Per informazioni: Roberto Corsini tel. 01875985123 - 3317898119

r.corsini@confcommerciolaspezia.it



Sicurezza alimentare

Si ricorda ai datori di lavoro delle aziende che svolgono attività di consegna a domicilio di pasti pronti e/o prodotti alimentari che è necessario aggiornare il Piano di Autocontrollo in relazione alla nuovo tipologia di attività svolta.

Per informazioni: Laura Ghini tel. 01875985133 ghini@confcommerciolaspezia.it