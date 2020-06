Atc subappalta ancora, Uil e Cobas si rivolgono al prefetto

La Spezia - L'incontro con i vertici aziendali di Atc Esercizio non ha dato alcun frutto e quindi Uiltrasporti e Cobas procederanno con le pratiche dello stato di agitazione e si rivolgeranno al prefetto Maria Luisa Inversini. Atc ha infatti risposto picche alla richiesta di ritirare la disdetta unilaterale di un accordo sindacale in vigore da 10 anni, no anche a un accordo per il potenziamento del servizio e una solo lieve apertura alla possibilità di riconoscere una indennità di reperibilità agli autisti che attendono il servizio a chiamata. Ma quello che ha maggiormente colpito i sindacalisti è stata la comunicazione da parte del management di voler esternalizzare corse per l'equivalente di dieci turni, portando il totale del servizio in subappalto a sfiorare il 30 per cento.



"La riunione di questa mattina - dichiara Giuseppe Ponzanelli, in rappresentanza di Uiltrasporti - non ci ha per niente soddisfatto e ci ha anzi sorpreso con l'annuncio di questa esternalizzazione. Avremmo anche voluto entrare nel merito della richiesta di ritiro della disdetta, ma non è stato possibile. Faremo le nostre valutazioni in segreteria e ci presenteremo dal prefetto con una posizione certamente articolata".



Più dura la posizione di Luca Simoni, segretario provinciale Cobas Lp: "Forse il personale andato in pensione negli ultimi mesi non è stato sostituito per giustificare questa operazione? Così facendo l'organico di Atc Esercizio perderà una ventina di unità. Sembra che fosse già tutto predisposto e che l'emergenza sanitaria abbia solamente consentito di accelerare. Stiamo andando di fatto verso una privatizzazione, altro che affidamento 'in house' - prosegue Simoni -. E se a settembre, quando dovrebbero esserci le gare per il servizio scolastico, le gare dei Comuni dovessero essere vinte da aziende che offrono il servizio a prezzi stracciati, ovviamente sulla pelle dei lavoratori? Cosa faremo? Avremo addirittura degli esuberi? Se svendere il trasporto pubblico locale a qualche privato lo dicano. Presto saremo dal prefetto e se non cambierà qualcosa da parte nostra c'è tutta l'intenzione di arrivare allo sciopero".