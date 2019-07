Atc assume un manutentore, graduatoria aperta per due anni

La Spezia - La manutenzione dei mezzi è sempre importante, a maggior ragione quando il parco veicoli ha qualche anno di troppo. È il caso di Atc, che ha lanciato un bando finalizzato all'assunzione full time a tempo indeterminato di un operatore di manutenzione meccatronico. Servono almeno titolo di scuola media inferiore e un minimo di due anni trascorsi in officine di autoriparazione nell'ultimo decennio. Le domande (i moduli da compilare sono disponibili sul sito di Atc Esercizio) vanno recapitate al Centro dell'impiego entro e non oltre il 7 agosto prossimo, a mano o a mezzo raccomandata. I candidati potranno ottenere un massimo di 30 punti per i titoli (curriculum, esperienze ecc.), 24 per la prova scritta, 30 per quella pratica (manutenzione e diagnostica di un bus, voto minimo 21) e 16 dal colloquio individuale. A livello di esperienze certificate, avranno più valore quelle svolte in aziende del trasporto pubblico locale.



Se è vero che si parla di una sola assunzione, naturalmente relativa a chi, in virtù della somma dei punti, risulterà primo tra i candidati, è vero anche che la graduatoria finale, trasmessa dalla commissione esaminatrice al Centro per l'impiego, resterà aperta per due anni per eventuali ulteriori necessità di inserimenti negli organici aziendali. Il vincitore della graduatoria sarà assunto solo in seguito a un periodo di prova.