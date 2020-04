Atc: "Abbiamo perso un milione e 400mila euro in due mesi, e non finisce qui"

La Spezia - Complice la pandemia da Covid-19, nelle scorse settimane Atc ha deciso allargamento dell'orario festivo dei bus a tutti i giorni della settimana. Questo non ha mancato di suscitare polemiche - risale giusto a ieri l'intervento di Adoc -, ma la decurtazione del servizio, ricorda Atc in una nota odierna, risponde anche a una contrazione eccezionale dell'utenza dovuta al 'confinamento' dimestico dell'era coronavirus. “Gli autobus in questi due mesi hanno viaggiato praticamente vuoti”, spiega Atc, segnalando “che il calo delle vendite dei titoli di viaggio nel mese di aprile è stato del 95 per cento”.



L'azienda afferma di aver “fornito un servizio proporzionato alle reali esigenze di trasporto che si sono manifestate in questo periodo ed è stato via via incrementato per rispondere alle richieste provenienti dai territori e consentire i pochi spostamenti autorizzati, per le poche attività produttive rimaste aperte o per reali necessità”. Atc tocca anche il tasto del portafoglio, dei conti della municipalizzata. “In soli due mesi l’azienda perderà circa un milione e 400 mila euro derivante dalla vendita dei titoli di viaggio, ma soprattutto è destinata, da maggio in poi, anche quando il Paese si rimetterà in moto, viste le limitazioni di carico per garantire la sicurezza di passeggeri e autisti, a perdere oltre il 50 per cento degli incassi mensili, a fronte di costi che, al contrario, aumenteranno a dismisura per le medesime limitazioni”.