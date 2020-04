Asti: "Quando riparte il turismo dovremo riposizionare nostra offerta. Priorità all'ambito nazionale"

La Spezia - La Spezia, il suo centro storico, i suoi musei, la passeggiata a mare e tanto altro ancora insieme alle bellezze del Golfo dei Poeti, protagonisti delle immagini della quattordicesima puntata del 2020 del Talk Show S4, dedicato al turismo e agli sport all'aria aperta. In trasmissione, collegato via Skype, l'assessore al Turismo della Spezia Paolo Asti che, nel commentare le immagini, ha fatto il punto sulla crisi che sta attraversando il turismo a causa dell'emergenza sanitaria e sulle azioni da compiere per cercare di riavviare un'economia che si è sviluppata fino a portare oltre 550.000 presenze, in termini di notti trascorse, nel solo comune della Spezia nel 2019.



"E' stata un'ottima occasione, quella regalataci dal nostro concittadino Floriano Omoboni, conduttore e produttore della trasmissione, per promuovere il nostro territorio presso tutto il pubblico italiano e quello svizzero dove la trasmissione andrà in onda - commenta Paolo Asti che così prosegue - Prima o poi anche il turismo dovrà ripartire e noi dovremo trovarci pronti ai nastri di partenza capaci di riposizionare la nostra offerta prima di tutto nell'ambito nazionale in cui sarà possibile per prima la mobilità. Quindi oltre alle azioni compiute a sostegno degli operatori, ben vengano le occasioni di promozione come quella offerta da SportOutdoor".



Sarà possibile vedere la puntata:

questa sera e gioved' 30 aprile TV SVIZZERA ITALIANA (lcn 75) ore 22:00 e 12 e 30

venerdì, 01 maggio 2020 SPORTITALIA ore 20:00 ODEON (lcn 177) ore 20:30

sabato, 02 maggio 2020 SI MOTORI (smarttv canale 60 sportitalia) ore 23:30

domenica, 03 maggio 2020 SI MOTORI (smarttv canale 60 sportitalia) ore 21:30

lunedì, 04 maggio 2020 SPORTITALIA ore 06:00