Asta milionaria per il supermarket di Via Galilei

La Spezia - Va all'asta l'immobile al 33 di Via Galilei che attualmente accoglie il supermercato Italianity. Si tratta di un'asta giudiziaria le cui buste saranno aperte il 25 settembre prossimo in tribunale. L'attività ora presente negli oltre 800 metri quadrati dell'immobile poggia su un contratto di affitto dodicennale da 90mila euro l'anno stipulato nell'ottobre 2011, data antecedente il pignoramento del bene. La base d'asta è di un milione e 200mila euro, somma corrispondente al valore dell'immobile stimato dai periti lo scorso autunno. Inoltre sull'immobile all'asta gravano circa 120mila euro di spese condominiali scadute e non saldate: informazione che è bene sappiano gli eventuali acquirenti. Al momento l'unità immobiliare è costituita da un unico ampio locale open space, dotato di svariate vetrine ed accessi lungo tutti i tre lati esterni. All'interno ci sono tre piccoli locali accessori ai vari comparti merceologici, uno dei quali collegato al banco macelleria e opportunamente allestito. Sarà possibile presentare offerte (rialzo minimo 20mila euro sulla base d'asta) fino alle 12.00 del 24 settembre. Pratica in mano all'avvocato Giovannoni.



Restando nell'ambito delle aste giudiziarie di beni a finalità commerciali, si rileva la procedura relativa a un negozio di 80 metri quadri al pianterreno del centro commerciale Il Faro, in Viale Amendola. Il bene, costruito nel 2002 e ristrutturato nel 2018, va all'asta in tribunale il 7 novembre, quando saranno aperte le buste, consegnabili fino al giorno prima. Base d'asta 90mila euro, 30mila euro inferiori al valore dell'immobile stimato lo scorso gennaio. Situazione non dissimile a Sarzana, dove va all'asta – base 147mila euro – un negozio di Via Pietro Gori. 120 metri quadri, 'profondo' 25 metri come tanti fondi sarzanesi. L'appuntamento in sala aste è l'8 ottobre, offerte da imbucare entro l'ora di pranzo del giorno prima.