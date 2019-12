Associazioni ed enti religiosi, pioggia di finanziamenti dalla Fondazione

La Spezia - Fondazione Carispezia ha destinato oltre 170 mila euro per il sostegno all’attività annuale di 139 fra associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi operanti in ambito sociale, che hanno partecipato al bando di erogazione dedicato, chiuso il 15 novembre scorso. “Per questo bando la Fondazione ha deciso di assegnare un importo maggiore rispetto a quanto stanziato inizialmente - ha dichiarato Claudia Ceroni, Presidente della Fondazione - tenuto conto dell’elevato numero di richieste pervenute e soprattutto dell’obiettivo del bando stesso, volto a sostenere l’attività meritoria che tantissime associazioni, anche di piccole dimensioni, ed enti religiosi svolgono durante l’anno in tutta la provincia della Spezia e in Lunigiana, in particolare impegnandosi ad aiutare le categorie più fragili e ad affrontare le emergenze del nostro territorio”.



Il bando era riservato ad associazioni senza fine di lucro che nel corso del 2019 avessero svolto iniziative in almeno uno dei seguenti ambiti: contrasto alle varie forme di povertà; attività sportiva per lo sviluppo socio-educativo di giovani e/o persone disabili; interventi di protezione civile e di tutela ambientale, supporto agli anziani. Potevano presentare domanda di contributo anche gli enti religiosi impegnati nel contrasto alle varie forme di povertà o in interventi di piccola manutenzione su immobili e/o attrezzature destinati allo svolgimento di attività socio-educative.