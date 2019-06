Assocad, confermato il presidente Bruno Pisano

La Spezia - Bruno Pisano amministratore di Sernav rieletto alla presidenza dell’Associazione nazionale dei centri di assistenza doganale Assocad. “Si tratta di un importante riconoscimento alla portualità spezzina - ha dichiarato Bruno Pisano - che premia l’impegno per l’attività svolta sia di rappresentanza che sindacale ma anche e soprattutto per aver saputo in questi anni esprimere, in ogni contesto regionale e nazionale, le nostre migliori competenze e conoscenze”.

“Il Porto della Spezia - continua Bruno Pisano - per le sue caratteristiche è quotidianamente un banco di prova e il ruolo che assumo come presidente nazionale di Assocad è un valore aggiunto che va riconosciuto a tutta la categoria degli spedizionieri doganali della Spezia che in anni di intenso lavoro e di collaborazione, anche con l’Agenzia delle Dogane, ha saputo creare una propria identità caratterizzata da competenze e professionalità unanimemente riconosciute a livello nazionale”.

“La portualità spezzina - sottolinea Bruno Pisano - ha nei prossimi mesi importanti impegni da concludere, per continuare ad essere innovativa e competitiva, in particolare come categoria la nostra priorità sarà in primis l’apertura del Centro Unico dei Servizi per i controlli doganali nel retroporto di Santo Stefano Magra , progetto al quale stanno lavorando incessantemente da tempo Autorità di Sistema Portuale del mar ligure orientale, Agenzia delle Dogane e Comune di Santo Stefano Magra. Questo nuovo servizio una volta in funzione rappresenterà una vera e propria eccellenza per i servizi doganali ed un modello unico nel territorio nazionale che potrà diventare un riferimento per il sistema portuale italiano”.

Bruno Pisano amministratore della Sernav, società con sede alla Spezia ma che opera in tutti principali porti e hub logistici italiani nel settore delle spedizioni marittime-doganali e come agenzia marittima, è stato eletto nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta nei giorni scorsi a Firenze.

Bruno Pisano che ha ricoperto già importanti incarichi in ambito Fedespedi, Confetra e Confindustria Spezia è stato inoltre recentemente eletto alla guida degli Spedizionieri Doganali della Spezia.