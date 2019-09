Assemblee nei luoghi di lavoro su ambiente e modelli di produzione

La Spezia - In ordine alla mobilitazione in difesa del clima, la Cgil spezzina sta affrontando un percorso di confronto nei luoghi di lavoro, che prevede anche eventi assembleari. Martedì si è svolta una assemblea tra i lavoratori di Enel, studenti e collettivo Planet X. Domani ci sarà un momento di discussione analogo con i delegati dei trasporti prima della manifestazione del pomeriggio. "La battaglia in difesa del clima presuppone un confronto con il mondo del lavoro - dice in una nota la segretaria della Camera del Lavoro della Spezia - tendere ad un modello di economia sostenibile significa discutere dei modelli di produzione. Una discussione che, per essere efficace, va calata proprio nei luoghi della produzione. Il confronto che stiamo portando avanti con le associazioni ambientaliste ed il mondo giovanile e studentesco fin qui è stato proficuo e continuerà."