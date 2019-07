Assegni famigliari, al patronato Inapa per la consulenza

La Spezia - Sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente e vuoi rinnovare o fare per la prima volta la domanda degli Assegni per il Nucleo Familiare? Dal 1 aprile 2019 hai bisogno del Patronato Inapa Confartigianato per compilare la domanda. Infatti è cambiata la modalità di presentazione della domanda e la nuova procedura deve essere fatta telematicamente sul sito dell'Inps e nessun modulo dovrà essere consegnato al datore di lavoro. L'Inps comunicherà al datore di lavoro l'importo del tuo assegno familiare che percepirai in busta paga.



Che documenti servono per la compilazione della pratica? Sono necessari i seguenti documenti di tutti i componenti familiari: Dati anagrafici, Codice Fiscale, Modello 730/Unico e/o Cu 2019 per i redditi 2018, la busta paga più recente, eventuali autorizzazioni ANF.



Quali sono i tempi fare la domanda?



Il servizio proposto dal Patronato Inapa Confartigianato è attivo. E' confermato per il periodo dell'Assegno per il Nucleo Familiare va dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. Comunque se un lavoratore dovesse compilare il modulo successivamente al 1 luglio, in presenza del diritto, è possibile chiedere gli arretrati fino ad un massimo di 5 anni dalla data della domanda.



Per appuntamenti puoi contattare il Patronato Inapa Confartigianato: La Spezia, via Fontevivo, 19, tel. 0187.286668-24 (Claudia Banci) - Levanto, via Viviani, 38, tel. 0187.808518 (Marta Ambrosini)- Sarzana, via Emiliana, 39 - tel. 0187.621427 (Gregorio Ravani).