Artigiani su Rai1 in prima serata con ‘Pezzi Unici’, la fiction ‘firmata’ da Confartigianato

La Spezia - Gli artigiani conquistano la prima serata di Rai1 con la fiction ‘Pezzi unici’ che dal 17 novembre andrà in onda per 6 puntate. La serie televisiva è diretta da Cinzia Th Torrini e interpretata da attori del calibro di Sergio Castellitto e Giorgio Panariello ed è stata realizzata in collaborazione con Confartigianato.



La presentazione di ‘Pezzi unici’ si è svolta a Firenze l’11 novembre con una serata evento alla quale hanno preso parte il cast e i produttori della fiction, il Presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Vittorio Sorani, il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Cesare Fumagalli.



‘Pezzi Unici’ è un omaggio all’artigianato, ai suoi valori e alla sua bellezza: la trama è quella di un thriller, ma è anche una storia di riscatto, di seconda occasione, grazie al lavoro artigiano che apre un nuovo futuro ai giovani. Una grande occasione di visibilità per l’artigianato italiano resa possibile grazie all’impegno di Confartigianato. E sono stati proprio Cinzia Torrini, Sergio Castellitto e Giorgio Panariello a dichiarare il loro amore per gli artigiani e i valori che rappresentano. Per la regista, infatti, la fiction è la realizzazione di una promessa fatta ad un artigiano di Firenze. Per Castellitto “se non c’è spazio per l’artigianato non c’è spazio per l’economia italiana. Il fondamento della nostra economia è il manufatto, se perdiamo quello non siamo più niente”. E Panariello, nel ricordare con orgoglio di essere nipote di artigiani, ha sottolineato “l’importanza dell’artigianato e quanto la fiction può essere utile per farlo conoscere e far capire alle nuove generazioni che può essere il loro futuro”.



Anche il Presidente di Confartigianato La Spezia Paolo Figoli che era presente durante l’Assemblea Confederale al momento della consegna del Premio Giano alla regista Cinzia Th Torrini, come riconoscimento per l’impegno a divulgare i valori dell’artigianato con la fiction ‘Pezzi unici’, si è detto soddisfatto di questa importante occasione per far entrare nelle case degli italiani i valori dell’artigianato e del Made in Italy spesso poco noti ai nostri ragazzi. "Auspico che in tanti possano guardare da questa domenica la fiction ‘Pezzi unici’, dove le imprese a valore artigiano diventano lo straordinario, possibile futuro dell’Italia e dell’Europa".