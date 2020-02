Artigianato ligure in rosso, ma il saldo spezzino è positivo

La Spezia - L'artigianato ligure chiude il 2019 in rosso. Nonostante la stabilità registrata negli ultimi trimestri, a dicembre il dato è -0,8%, secondo Infocamere-Movimprese. Su 43.371 registrate a fine anno, 3.170 sono le nuove, 3.505 le cessate, per un saldo negativo di 335 unità, appunto -0,8%. Una riduzione maggiore rispetto a quella del 2018, che aveva segnato un -0,6%. Imperia e La Spezia, come riferisce l'agenzia Ansa, registrano segni positivi. In particolare nella provincia di levante, dopo un 2018 negativo dello 0,8%, il 2019 registra +0,6%: su 5.251 microimprese, le nuove sono state 432, le chiusure 403, per un saldo attivo di 29 realtà. Pesante il dato della provincia di Genova -1,7% (era -0,8% nel 2018). Su 22.200 imprese, hanno aperto in 1.620 e chiuso in 1.998: il saldo è -378 unità. Negativo infine il saldo nel Savonese.