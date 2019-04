Arti e mestieri, la scuola diventa una grande bottega con venti artigiani

L'Istituto Pia casa misericordia ospiterà il 6 maggio l'iniziativa promossa dal Comune della Spezia, Confartigianato, la scuola di Scalinata Quintino Sella e Croce Rossa.

La Spezia - Gli artigiani entrano a scuola per avvicinare i più piccoli al lavoro manuale ma soprattutto per non dimenticare l'importanza di mestieri che potrebbero andare persi. Sono queste le basi di "Arti e mestieri" che ha come promotori il Comune della Spezia, Confartigianato, l'Istituto Pia casa misericordia e Croce Rossa. L'evento, che si terrà il 6 maggio dalle 17 alle 20 nell'istituto di Scalinata Quintino Sella, vedrà coinvolti oltre venti artigiani associati a Confartigianato e il programma dell'iniziativa è stato presentato questa mattina.

"Questa iniziativa - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - da opportunità ai più piccoli di vivere un'esperienza importante. I bambini sono un patrimonio e dobbiamo insegnare loro ad imparare in un contesto in continuo cambiamento".

La giornata del 6 maggio sarà un open day per tutti bambini della città, non solo per gli alunni dell'istituto. "Saranno presenti all'incirca venti artigiani - ha spiegato Antonella Simone di Confartigianato - e verrà proposto un percorso che verrà curato dai docenti della scuola e spazieremo dal cibo con pizzeria e pasticceria, frantoi e poi ancora sarti e calzolai ma non solo. Mostreranno quelle che sono le loro attività tramite il disegno. La passione degli artigiani è la chiave di tutto".

Lo scopo della giornata è quello di mantenere vive le maestranze dell'artigianato. " Al giorno d'oggi è un'esigenza non perdere questi mestieri - ha detto Paolo Figoli presidente di Confartigianato - sono radici che ci tramandiamo da generazioni e devono continuare ad esistere. Per quanto riguarda il settore dell'artigianato esistono nicchie specifiche che fanno fatica a trovare dei lavoratori e apprendisti".

"Arti e mestieri favorisce l'apertura della scuola a tutto il territorio - ha spiegato Adriana De Col resposabile dell'Istituto Pia casa di misericordia -. Lo scopo è quello di accogliere gli artigiani e le loro attività. L'artigiano è un artista, un creativo che lavora con le mani. I bambini da questo ricavano un favore nell'apprendimento che aiuta alla conoscenza e alla competenza. Nel provare e nello sperimentare il bambino sviluppa la parte intellettiva. Così 'scuola e bottega' si uniscono".



Alla giornata parteciperà anche Croce rossa che con la sua ambulanza insegnerà ai più piccoli a non aver paura nell'affrontare situazioni critiche. "Saremo qui - ha dichiarato Jacopo Iori della delegazione giovani di Cri - fornendo ai bambini l'approccio al soccorso e al volontariato attraverso il gioco in modo che possano superare la paura delle emergenze che si riassumo in simboli quali la sirena, l'ambulanza e la strumentazione al suo interno. I bambini in questa occasione medicheranno i pupazzi che saranno i piccoli pazienti da seguire. E' importante che i più piccoli abbiano questo approccio. Anche alla Spezia ad esempio è capitato che una bimba molto piccola potesse fornire tutte le informazioni ai soccorritori in maniera molto lucida".