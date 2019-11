Arte fa il bilancio degli ultimi tre anni

La Spezia - Riqualificare e non cementificare. È questo il nuovo corso intrapreso da Arte. la Spezia, l’azienda territoriale per l’edilizia guidata dal 2017 dall’architetto Marco Tognetti, che opera in tutta la provincia e possiede un patrimonio edilizio rilevante: 4.123 alloggi, di cui 2.781 solo alla Spezia (1.140 di proprietà del Comune).



"Nel precedente triennio Arte ha impostato un programma per dare un segno tangibile modernizzando, rinnovando e conservando il proprio patrimonio immobiliare, investendo ingenti risorse - si legge in una nota -. Una politica aziendale che si intende proseguire per il prossimo triennio, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti e che consente di fare un “bilancio” tra la fine del 2019 e il principio del 2020. Sono stati realizzati i lavori di ricostruzione del fabbricato ex liceo scientifico “Pacinotti” con la realizzazione di 36 alloggi per giovani coppie, all’interno delle quali è stata insediata l’importante iniziativa Anfass Casa degli Orsi, la struttura abitativa che ospita 6 persone con disabilità intellettiva con l’obiettivo di favorirne l’autonomia e l’autodeterminazione, nonché, con un’iniziativa Arte/Comune della Spezia, con fondi reperiti dal Piano Nazionale di Recupero Aree Urbane Degradate, l’inserimento di un’importante centro per le famiglie, nei fondi al piano terreno".



"Nei Comuni di Brugnato e Follo sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio esistente, con la ristrutturazione di tre edifici per un totale di 14 alloggi - prosegue la nota -. Nel comune di Borghetto Vara è stato acquisito un fabbricato per l’assegnazione di 14 nuovi alloggi, al fine di consentire il definitivo sgombero delle vecchie palazzine danneggiate dagli eventi alluvionali del 2011".



"Ambiziosi i progetti per il 2020 - si legge - Arte La Spezia ha programmato investimenti complessivi pari a circa 5milioni di euro, prevedendo l’attuazione di interventi manutentivi, recuperi e riqualificazione energetica di interi fabbricati. Tali investimenti consentiranno di ripristinare e assegnare circa 70 alloggi ad altrettanti nuclei familiari, proseguendo quanto fatto nel 2019 con l’assegnazione di circa 100 alloggi ERP e ERS.Arte la Spezia ha intrapreso un percorso di avvicinamento alla cittadinanza e alle esigenze dei propri inquilini: colloqui con gli assegnatari sempre più frequenti, interventi tempestivi sulle abitazioni, semplificazione delle comunicazioni inviate".



"È stato attivato il numero verde 800.18.34.79 contro l’abusivismo degli alloggi gestiti da Arte - prosegue la nota -. l servizio consente segnalazioni anche anonime di occupazioni abusive di alloggi di edilizia pubblica. Le segnalazioni sono prese in carico dagli uffici di Arte che dopo alcune celeri verifiche avviano l’eventuale sgombero attraverso una comunicazione alle forze dell’ordine. Il nuovo sito Web http://www.artesp.it presenta, tra le principali novità, l’inserimento delle domande tra le più frequenti che vengono normalmente poste agli operatori di ARTE – le Frequently Asked Questions (Faq) - in grado di chiarire diritti e doveri degli assegnatari, funzionamento del meccanismo di pagamento del canone, rischi causati dalle morosità, dalle occupazioni abusive, modalità di riconsegna degli immobili".



"Uno strumento dedicato consentirà in prospettiva ai cittadini di richiedere interventi manutentivi - prosegue la nota -, sopralluoghi di verifica, inviare segnalazioni per guasti e fissare appuntamenti con i Responsabili o con l’Amministratore. Con i Sindacati di categoria dell’inquilinato e con gli Uffici comunali verrà avviato un percorso di collaborazione e condivisione delle procedure di informazione ottimizzando i contatti delle singole istituzioni. Le direttrici chiave di Arte. sono partecipazione e trasparenza. All’utente viene fornita infatti una comunicazione tempestiva, chiara e completa, che gli consente di avere accesso alle informazioni che lo riguardano; avrà a breve la possibilità di collaborare con gli uffici presentando memorie, documenti e suggerimenti per migliorare il servizio".



"In tal senso si rileva che, nel corso del 2019, sono state istruite ed evase circa 1.500 richieste pervenute da parte degli inquilini - prosegue - (proposte di revisioni del canone mensile, domande di ampliamenti e trasferimenti anagrafici, richieste di riconsegna di alloggi, segnalazione di situazioni problematiche, cambi, e richieste di voltura). Arte La Spezia possiede un Albo degli operatori economici, costantemente aggiornato, in cui sono iscritte ad oggi circa 200 imprese e 60 professionisti. Nel 2019 sono state bandite gare di manutenzione per circa 4 milioni di euro. Nel corso del 2020 sarà avviata una stretta attività di collaborazione e confronto con l’Amministrazione comunale del capoluogo finalizzata alla definizione dei criteri regolamentari di assegnazione che saranno utilizzati per la formulazione del nuovo bando di Edilizia Residenziale Popolare".



"Relativamente ai rapporti di convenzione operanti con alcuni comuni della Provincia - conclude la nota -, sono state programmate una serie di attività e confronti con i Sindaci locali per definire nuove intese collaborative anche con le Amministrazioni Comunali non convenzionate. Secondo questo prestigioso programma, pressoché l’intera provincia potrebbe essere coordinata da Arte Spezia nell’ambito di un complessivo operare secondo la rinnovata legislazione regionale in materia di edilizia sociale.