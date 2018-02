Arte e cultura, la Fondazione mette sul piatto 200mila euro

Un bando rivolto a Comuni e organizzazioni senza scopo di lucro.

La Spezia - Fondazione Carispezia promuove il primo bando 2018 nel settore Arte e Cultura, destinato a sostenere eventi e iniziative nell’ambito delle arti performative realizzati da soggetti attivi in campo culturale sul nostro territorio. Il bando mette a disposizione 200 mila euro ed è aperto a organizzazioni senza scopo di lucro e a Comuni della provincia della Spezia e della Lunigiana, riuniti in partenariati.



Gli indirizzi. I progetti dovranno riguardare l’ambito delle arti performative e prevedere quindi prevalentemente eventi inerenti teatro e/o musica e/o danza; potranno essere previste anche ulteriori iniziative correlate, in grado di potenziarne l’impatto sul territorio e la fruizione da parte del pubblico. Tenuto conto di quanto evidenziato dalla ricerca promossa dalla Fondazione “Accompagnare il territorio in un posizionamento culturale sostenibile” del centro ASK - Art, Science and Knowledge dell’Università Bocconi, il bando intende dare inoltre particolare rilevanza a progetti che prevedano il coinvolgimento di luoghi poco valorizzati dall’offerta culturale già esistente.

Le iniziative proposte devono prevedere necessariamente data di inizio non anteriore al 1 giugno e conclusione entro il 31 dicembre 2018. Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare i 20 mila euro e la quota minima di cofinanziamento dovrà essere pari al 15% del costo totale del progetto. La scadenza del bando è prevista alle ore 13.00 del 6 aprile 2018.



Come partecipare. I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso il nuovo portale ROL - Richieste e Rendicontazione Online accessibile dal sito internet della Fondazione www.fondazionecarispezia.it nella sezione Contributi, nella quale è disponibile il testo integrale del bando. L’accreditamento al portale ROL - Richieste e Rendicontazione On Line dovrà avvenire, qualora non già effettuato, entro e non oltre le ore 24.00 del 30 marzo 2018.



Supporto a organizzazioni e Comuni interessati. Martedì 27 febbraio, alle ore 16.30, è prevista presso la sede della Fondazione (via D. Chiodo, 36 – La Spezia) la presentazione del bando e delle procedure di invio dei progetti attraverso il portale ROL - Richieste e Rendicontazione On Line. Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione al link https://it.research.net/r/bando1-2018, accessibile anche dal sito web della Fondazione. In caso di esaurimento dei posti disponibili, sarà organizzata una replica in data che verrà comunicata.