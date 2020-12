Arsenale e aree militari, nasce il tavolo tecnico permanente chiesto in commissione

La Spezia - A seguito delle proposte emerse nella III commissione consiliare durante le audizioni delle parti sociali e dei parlamentari locali sulle problematiche legate al rilancio dell’arsenale e della presenza della Marina militare, il sindaco Pierluigi Peracchini intende attivare un “tavolo tecnico permanente”, a cui ha invitato a partecipare tutti i parlamentari espressione del territorio, il comando marittimo Nord e le sigle sindacali, al fine di una valorizzazione complessiva della presenza della Marina alla Spezia.



“Costituire un tavolo tecnico permanente sarebbe l’inizio di una discussione per proporre al ministero della Difesa e al Governo tutte le azioni possibili per il rilancio dell’arsenale che rappresenta una delle principali infrastrutture industriali della nostra città – dichiara Peracchini –. Un dialogo costruttivo fra l’amministrazione, la forza armata, i rappresentanti istituzionali e le organizzazioni sindacali potrebbe essere la chiave di volta per un nuovo approccio, anche politico, che possa finalmente valorizzare l’arsenale dopo oltre 150 anni di presenza nel territorio spezzino. L’obiettivo è sedersi tutti insieme allo stesso tavolo e proporre una serie di proposte credibili, concrete e realizzabili da inoltrare al Governo volte alla valorizzazione della cantieristica navale, della storia e della cultura della Marina alla Spezia, all’attuazione di un piano di rilancio dell’arsenale con finanziamenti certi e una ricaduta occupazionale importante. Senza dimenticare, infine, il completamento del Piano Brin e un riutilizzo delle aree dismesse che si trovano all’interno dell’arsenale che potrebbero essere riqualificate, ottimizzate e integrate con la nostra città. Sono certo che l’appello rivolto dall’amministrazione a tutte le parti coinvolte sarà accolto favorevolmente, uniti per il bene del nostro territorio”.