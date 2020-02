Arsenale, Palladino: “In fuga anche la banca, la filiale chiuderà a marzo”

La Spezia - "E' stata annunciata la chiusura della Crédit Agricole nel mese di marzo. La cassa di risparmio di Via Chiodo 36, in arsenale, da decenni è parte integrante della base spezzina, un servizio che garantisce la presenza di operatori allo sportello per 4 ore di mattina e due nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. La notizia della chiusura è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scosso i molti i dipendenti civili e militari che hanno il conto in sede e che svolgono operazioni di routine". Lo afferma il coordinatore provinciale di Flp Difesa, Christian Palladino, commentando la notizia della prossima serrata della filiale interna al perimetro arsenalizio dell'istituto di credito.



"In uno scenario di sfiducia generale, rispetto al futuro del nostro arsenale, di certo questa decisione non solleva gli animi dei dipendenti - prosegue Palladino - che saranno costretti a recarsi altrove. La nota della nostra organizzazione vuol essere una sensibilizzazione verso gli attori coinvolti nell’operazione al fine di fare un passo indietro e continuare ad erogare i servizi fin'ora garantiti egregiamente".