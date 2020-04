Arrivano le mascherine, Fontana: "Grazie alle Dogane"

La Spezia - L’associazione degli spedizionieri del Porto della Spezia, per consentire una maggiore disponibilità di dispositivi dpi (mascherine) agli operatori portuali, su indicazione della Adsp del Mar ligure orientale e tramite il Propeller Club di Milano, ha aderito ad un gruppo di acquisto di operatori del settore per un ordine consistente da fornitori della Cina.

Il carico per gli operatori del Porto della Spezia composto di 4.500 mascherine uso chirurgico e 3000 del tipo FPP2, è giunto ieri, dopo una serie di problemi burocratici, all’aeroporto di Milano Malpensa. Tutte le operazioni di Dogana magazzino e trasporti sono state seguite dal Gruppo Laghezza spa operativo nel terminal cargo di Malpensa, e oggi sono finalmente giunte alla Spezia. Il presidente dell’Associazione Andrea Fontana, che ha seguito tutta la vicenda ringrazia in particolare l’Agenzia delle Dogane della Spezia che con rapidità e consueta competenza ha eseguito gli adempimenti di controllo previsti dalla procedura liberando immediatamente il carico. "E’ stato un esempio di solidarietà e di collaborazione - commenta - Andrea Fontana, che ancora una volta ha messo a sistema diversi attori della logistica per raggiungere un risultato a vantaggio dell’intero sistema portuale”. “Oggi - conclude Andrea Fontana - la sicurezza è fondamentale per permettere di mantenere attiva la catena logistica portuale nell’interesse dell’intero Paese, per questo vorrei ringraziare la presidente di Adsp Carla Roncallo che anche in questa vicenda ha dimostrato un’attenzione

particolare alla nostra professione”.