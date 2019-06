Arrivano i russi e gli operatori turistici spezzini vanno ad incontrarli

Rete Imprese Turistiche Alto Tirreno a Sanremo. Giannecchini: "Interessati ai nostri servizi di alto livello che fanno parte di una filiera turistica di primaria importanza".

La Spezia - Si è svolto a Sanremo presso il giardino di Villa Sophia un b2b con buyers russi del settore luxury arrivati nel ponente per incontrare seller liguri selezionati. Presenti molti rappresentanti del mondo del turismo in Liguria. L'obiettivo primario era quello di consolidare lo storico rapporto tra la Liguria e Russia e stringere nuovi rapporti commerciali soprattutto per la promozione delle nostre eccellenze. Un evento importante promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per risaldare il legame tra Russia e Riviera così forte tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.



Non poteva non esserci la Rete Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno di Confartigianato rappresentata dal consulente marketing Gianluca Giannecchini che ha avuto modo di presentare il territorio spezzino e le attività turistiche della Rete Imprese che da tre anni collaborano in questo vincente progetto di turismo con particolare attenzione al settore luxury. “Ai buyers del calibro di Luxury Voyage di Mosca – commenta Gianluca Giannecchini - interessano molto i nostri servizi di alto livello che fanno parte di una filiera turistica di primaria importanza, un mercato turistico che ha margini di sviluppo importanti”. Per ulteriori informazioni sulle attività della Rete Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno di Confartigianato è possibile telefonare tel. 0187.286655.