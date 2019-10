Arcibuoni, sarà sciopero ad oltranza

La Spezia - "Finchè gli stipendi arretrati non saranno pagati sarà sciopero ad oltranza." Non mollano i lavoratori di Arcibuoni, in sciopero da giovedì scorso per il mancato pagamento delle ultime 4 mensilità dello stipendio da parte dell'azienda che ha sede a Pallodola. Una mobilitazione sostenuta dalla Filcams Cgil della Spezia. Luca Comiti, segretario provinciale: "Si sono aperti spiragli di trattativa con l'azienda, ma finchè non avremo impegni chiari la mobilitazione continuerà, anche in altre forme. Ringrazio i lavoratori che stanno dimostrando grande coraggio, unità e coesione in questa difficile vertenza."