Approvato il progetto esecutivo per la copertura del diffusore Enel

La Spezia - Procede l'iter che porterà alla realizzazione del banchinamento della Marina di Fossamastra. L'Autorità di sistema portuale ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di una banchina a giorno su pali a copertura del diffusore Enel per un importo complessivo di contratto pari a poco più di 6 milioni di euro, che salgono a un quadro economico complessivo di 10 milioni e mezzo con l'aggiunta delle spese tecniche e di progettazione e 3 milioni alla voce ribasso d'asta e imprevisti.



L’intervento generale prevede la realizzazione del banchinamento dell’area ricompresa tra il terminal Ravano e il terminal del Golfo attualmente destinata a funzioni diportistiche e caratterizzata dalla presenza del diffusore Enel, opera di recapito delle acque di raffreddamento della Centrale Eugenio Montale.

La banchina lato mare avrà una lunghezza complessiva di 78,90 metri. La realizzazione dei nuovi piazzali risulta influenzata dalla presenza del diffusore, infatti tutta l’area occupata dalla canalizzazione sarà realizzata con un impalcato “a giorno”, mentre la parte compresa tra la sponda sinistra del diffusore e il molo del Terminal del Golfo, sarà realizzata mediante riempimento.



La commissione predisposta dall'Adsp aveva aggiudicato la gara in forma di procedura ristretta semplificata per i lavori relativi all’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori per un importo a base di gara di 8 milioni e 649mila euro (di cui 288mila per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) alla Dott. Carlo Agnese Spa, per un importo di contratto di 5 milioni e 800mila euro, pari ad un ribasso del 30,624%, autorizzando la stipula del contratto.