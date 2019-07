Approvato il Dpss, Peracchini: “Primi in Italia, tra tutte le città portuali, a ottenere questo risultato

La Spezia - Nella seduta di ieri, lunedì 1° luglio, il consiglio comunale ha approvato il DPSS ovverosia il Documento di Pianificazione strategica di sistema previsto dalla nuova legge sui porti e l’accordo procedimentale integrativo voluto dall’amministrazione comunale.



“Non è stato un risultato scontato – spiega il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma il frutto di un lungo e faticoso lavoro di mediazione e di approfondimento dell’ Amministrazione rivolto a superare le criticità di una legge in grado di pregiudicare e comprimere fortemente alle sole aree cittadine di waterfront le capacità di programmazione, controllo e coordinamento del Comune sulle aree portuali. Per questo vorrei sentitamente ringraziare l’assessore Anna Maria Sorrentino per il paziente e minuzioso lavoro che ha realizzato insieme ai suoi uffici per l’ottenimento di questo risultato”



“Il Comune della Spezia, non volendo rinunciare al proprio ruolo di garante e tutore degli interessi di tutti i cittadini – prosegue il Sindaco - ha ottenuto un’ampia riperimetrazione delle aree interessate dalle interferenze delle attività portuali includendovi l’intera cinta portuale da levante a ponente e, così, ogni attività programmatoria dovrà ottenere il necessario consenso comunale proseguendo, in ogni sede e con ogni mezzo, il percorso di valorizzazione del proprio territorio e del proprio mare.”



Il Comune della Spezia - conclude Peracchini - è il primo in Italia, tra tutte le città portuali, ad ottenere questo risultato evitando in tal modo il rinnovarsi di una lunga ed improduttiva conflittualità che ha caratterizzato, per lungo tempo e con la precedente amministrazione, il rapporto con l’Autorità Portuale.



L’attenzione e l’apprezzamento per ciò che si è realizzato alla Spezia sono stati testimoniati dall’ampio consenso ottenuto in Consiglio.