Approdo in borsa per il Gruppo Ferretti

La Spezia - Facendo seguito a quanto comunicato in data 16 settembre 2019, Ferretti S.p.A. (“Ferretti”,

o la “Società” o l’“Emittente” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo Ferretti” o “Gruppo”) comunica che, in data 25 settembre 2019, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Ferretti (le “Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e, in pari data, Ferretti ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie Azioni sul MTA.

L’Emittente e gli Azionisti Venditori hanno individuato, d’intesa con Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank (i "Coordinatori dell’Offerta”), un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società ante Aumento di Capitale (come di seguito definito), compreso tra Euro 627 milioni e Euro 928 milioni, pari a un minimo di Euro 2,50 per Azione e ad un massimo di Euro 3,70 per Azione e corrispondente a una capitalizzazione post Aumento di Capitale compresa tra Euro 727 milioni e Euro 1.076 milioni.

L’avvio dell’Offerta (come di seguito definita) e delle attività di bookbuilding sarà comunicato dalla Società. L’Offerta (come di seguito definita), finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA, avrà per oggetto massime n. 87.000.000 Azioni dell’Emittente, corrispondenti a circa il 30% del capitale sociale dell’Emittente post Aumento di Capitale (come di seguito definito).

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato (l’“Offerta”), riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri (gli “Investitori Istituzionali”), che avrà luogo in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Non sarà prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese. Le Azioni oggetto di Offerta da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Istituzionali saranno rivenienti (i) in parte, per massime n. 40.000.000 Azioni, dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 31 luglio 2019 (l’“Aumento di Capitale”); e (ii) in parte, per complessive massime n. 47.000.000 Azioni, poste in vendita, per massime n. 40.000.000 Azioni, dall’azionista Ferretti International Holding S.p.A. e, per massime n. 7.000.000 Azioni, dall’azionista F Investments S.A. (F Investments S.A. congiuntamente con Ferretti International Holding S.p.A., gli “Azionisti Venditori”).

È prevista, da parte dell’azionista Ferretti International Holding S.p.A., la concessione di una facoltà di sovra-allocazione e di una opzione per l’acquisto, al prezzo di Offerta, di una quota massima pari al 10% delle Azioni oggetto di Offerta (l’“Opzione Greenshoe”). I Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare l’Opzione Greenshoe, in tutto o in parte, fino a 30 giorni successivi alla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. In caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto di Offerta e di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente circa il 33% del capitale sociale dell’Emittente post Aumento di Capitale.

Si segnala, inoltre, che ulteriori azioni ordinarie della Società in numero massimo non superiore al 3% del numero di azioni complessivamente esistenti alla data di avvio delle negoziazioni, rivenienti dall’aumento di capitale sociale (l’“Aumento Riservato”) in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e comma 8, del codice civile, da eseguirsi in una o più volte, approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 31 luglio 2019, saranno riservate alla sottoscrizione, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di Offerta, a dipendenti in posizione chiave e/o dirigenti apicali dell’Emittente e/o società dallo stesso controllate e all’Amministratore Delegato pro tempore della Società.

È previsto che la Società, gli Azionisti Venditori e i dipendenti chiave che sottoscriveranno le Azioni nel contesto dell’Aumento Riservato assumano i consueti vincoli di lock-up con riferimento alle loro partecipazioni per specifici periodi di tempo successivi all'Offerta.