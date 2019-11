Apprendistato, corso professionalizzante con Confesercenti

La Spezia - L'apprendistato è un contratto disciplinato dal decreto legislativo 81/2015; è un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, durante il quale il giovane dovrà essere formato, con l'obiettivo di fargli acquisire una professionalità specifica alla mansione svolta: verranno così alternati momenti di formazione in azienda e momenti di formazione in aula. Al termine del periodo di apprendistato, il giovane verrà inserito nell'impresa con un'assunzione a tempo indeterminato. I vantaggi sono duplici: per l'azienda che formerà a costi contenuti i giovani assunti, per gli apprendisti, che acquisiranno competenze e professionalità. Il decreto legislativo 81/2015 mette in evidenza l'obbligo e la responsabilità dell'azienda riguardo la formazione: potrà usufruire di finanziamenti pubblici "ad hoc" per le ore in aula, ma, in mancanza di tale finanziamento, l'azienda è tenuta ad adempiere comunque agli obiettivi formativi.

È per questo che il Cescot Confesercenti La Spezia invita le aziende che hanno assunto uno o più apprendisti a verificare lo stato di avanzamento della formazione, in quanto, nel triennio contrattuale, il giovane è tenuto a frequentare un percorso formativo la cui durata si basa sul livello di scolarità di quest'ultimo. Qualora il giovane non abbia svolto le ore previste di formazione in aula, il Cescot Confesercenti La Spezia, attraverso i suoi professionisti, organizza Corsi per apprendistato professionalizzante – Competenze di base trasversali della durata di 40 ore per tutti i macrosettori. Si ricorda che la formazione prevista dal contratto di apprendistato si svolge sotto la responsabilità del datore di lavoro, pena la revoca degli sgravi contributivi previsti.



Il Cescot Confesercenti La Spezia può aiutare l'azienda nell'elaborazione del Piano formativo dell'apprendista e per le competenze formative normalmente a carico dell'azienda.



Per informazioni e costi rivolgersi all'ufficio di Via del Prione 45, alla Spezia, ai numeri di telefono 0187 739305 oppure 0187 258826 o all'indirizzo email cescot.laspezia@gmail.com.