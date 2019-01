Apicoltura, ancora posti disponibili per il corso di Alpamiele

La Spezia - L'associazione AlpaMiele della Spezia comunica che ci sono ancora posti disponibili per il corso base di apicoltura che si svolgerà alla Spezia a partire dal 23 gennaio.

I docenti saranno Maurizio Ribaditi e Giovanni La Malfa (Apicoltori e Tecnici Apistici), mentre si occuperà di tutoring e segreteria Manuel Giampaoli (tel. 3282099447 - e-mail: spezzino@alpamiele.it).



Le lezioni

23 Gennaio 2019 | Superorganismo alveare, materiale e attrezzatura apistica

30 Gennaio 2019 | Conduzione alveari e calendario apistico: le operazioni apistiche durante la stagione

6 Febbraio 2019 | Malattie: peste americana, peste europea, micosi, nosemiasi, varroasi e virosi correlate. Minacce: Vespa velutina, Aethina tumida

13 Febbraio 2019 | I punti critici dell’apicoltura: sciamatura, sciami artificiali, cenni di selezione e allevamento regine

20 Febbraio 2019 | Diversificazione dei prodotti dell’azienda apistica: propoli, polline, pappa reale. Normative e adempimenti in apicoltura

20 Aprile 2019 | Lezione pratica

Primo approccio con l'alveare, visita, marcatura della regina, bilanciamento degli alveari

27 Aprile 2019 | Lezione pratica

Blocco di covata con ingabbiamento della regina, rilievo a vista delle problematiche e loro interpretazione



Le lezioni di teoria si terranno dalle 20 alle 23 c/o il Centro Culturale Dialma Ruggiero, Via Monteverdi 117, La Spezia). Le lezioni sul campo (le date potrebbero subire variazioni in base al meteo) si terranno dalle 9.30 alle 12.30 in apiari di Vezzano Ligure e Calice al Cornoviglio.

Costo: 100 € (comprende la tessera di ALPAMiele, il corso base e l'iscrizione in BDA - Anagrafe Apistica Nazionale). Versamenti con bonifico bancario previa comunicazione dei dati del partecipante alla Segreteria.