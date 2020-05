Apertura eccezionale del mercato del martedì: apertura il 2 giugno

La Spezia - Il sindaco Peracchini stamani ha firmato l’ordinanza che dispone il regolare svolgimento del mercato settimanale di via Prosperi per la giornata festiva di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica.



Dopo la visita del Sindaco Peracchini martedì scorso al mercato di via Prosperi, torna martedì prossimo, Festa della Repubblica, l’appuntamento con i banchi su richiesta degli ambulanti che per tre mesi non hanno potuto lavorare. Torna sempre con le misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid 19, e con le nuove disposizioni organizzative per assicurare lo svolgimento del mercato in tutta sicurezza.



Il percorso del mercato rimane a senso unico, con l’ingresso da viale Italia e l’uscita su via del Canaletto. Inoltre permane l’obbligo per gli utenti di indossare la mascherina e per gli operatori del mercato di pulire e igienizzare le attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico, in caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola e usare guanti ‘usa e getta’ e sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nelle operazioni di pagamento.