Aperte le iscrizioni per il corso di contabilità in Confcommercio

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per il corso di contabilità, che avrà inizio martedì 4 febbraio e avrà luogo nella sede dell’associazione, in via Fontevivo 19f. Le lezioni si svolgeranno tre volte alla settimana per un totale di venti ore e forniranno un valido supporto tecnico e pratico a coloro che vogliano apprendere e utilizzare le tecniche di contabilità o migliorare le loro conoscenze di base. Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.