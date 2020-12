Antonini Navi dà il via alla costruzione di UP40 firmato dal designer De Simoni

La Spezia - A soli sei mesi dalla sua nascita, Antonini Navi, il nuovo brand del Gruppo Antonini dedicato alla nautica di lusso, dà il via alla costruzione on spec della prima unità: Utility Platform 40, lo yacht il cui scafo modulare può essere adattato a tre diverse tipologie di imbarcazioni dislocanti, Motoryacht, Crossover o Explorer. Una soluzione che garantisce tempi di consegna ridotti e totale libertà di personalizzazione sia in termini di stile che di tipologia. Lo yacht, nato grazie alla creatività del pluripremiato designer Fulvio De Simoni, con la stretta collaborazione dell’ufficio tecnico del cantiere, è composto da una piattaforma navale in acciaio di 40 metri che, a seconda della sovrastruttura scelta dal cliente, può dare vita a tre diversi modelli: Motoryacht, Crossover o Explorer. Una soluzione che lascia al futuro armatore la possibilità di scegliere l’identità tipologica dell’imbarcazione, ma che consente anche di anticipare la costruzione dello scafo.



Al di là delle differenze legate al design e al tipo di utilizzo del futuro armatore tutte le imbarcazioni realizzate da Antonini Navi avranno quindi uno scafo con i medesimi parametri tecnici e uno stesso livello di affidabilità, robustezza e tenuta al mare. La scelta di dare il via alla costruzione on spec rappresenta un importante investimento per Antonini Navi che, oltre ad avere valenza altamente strategica in quanto riduce le tempistiche di consegna, testimonia la solidità finanziaria e l’enorme fiducia che il cantiere spezzino ripone nel progetto.

Il processo di costruzione, che ha da poco avuto inizio, si svolge presso la sede del cantiere, ubicato nella Marina di Pertusola a Muggiano: com'è noto il capannone principale che ospita i lavori della prima unità è stato recentemente riammodernato e presenta ben 1.200 mq di superficie. Varo e consegna della prima unità sono previsti nel 2022 ed entro il 30 aprile 2021 sarà possibile, all’eventuale futuro armatore, sceglierne il concept e le finiture.



Al momento in cantiere è in fase di costruzione anche lo scafo in acciaio di una unità di 52 metri che Antonini Navi sta realizzando “conto terzi”, attività che il cantiere svolge con successo da tempo, collaborando con alcuni dei più importanti brand dello yachting internazionale. Solo pochi mesi fa, ad esempio, è stata consegnata o un’unità in alluminio di 49 metri di lunghezza. Lungo 80 metri, allestito per accogliere ben due piattaforme di costruzioni di superyacht dai 30 ai 70 metri, il nuovo capannone è il vero “fiore all’occhiello” all’interno del cantiere che gode di una struttura dotata di oltre 55.000 mq, di cui ben 30.000 coperti. A breve sarà dotato anche di un travel Lift con una portata di 800T e di una darsena di alaggio lunga 70 metri.



La scelta del cantiere di avviare i lavori on spec dimostra dunque ancora una volta l’impegno e la concretezza di un marchio giovane ma fondato su radici solide, quelle del Gruppo Antonini: una realtà industriale consolidata, che ha visto una grande razionalizzazione delle proprie risorse operative e che si pone sempre nuovi obiettivi negli ambiti che storicamente l’hanno vista primeggiare - come l’Oil & Gas, con la costruzione di grandi strutture in acciaio, la cantieristica navale, l’impiantistica industriale, la produzione di apparecchiature in pressione e la manutenzione di impianti complessi -, puntando sulla competenza del proprio personale e sull’alto livello tecnologico delle strutture.