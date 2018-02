Animatori a Zanzibar, bagnini e camerieri, un po' di lavoro c'è

Non mancano le occasioni per gli spezzini in cerca di occupazione.

La Spezia - Cameriere, animatore, agente di commercio, carpentiere... no, non è una riedizione dei Village people, ma una serie di figure professionali attualmente cercate nella nostra provincia. Se siete a caccia di lavoro, non potete non fare un giretto su portale dedicato della Regione Liguria. Quali figure servono? Il panorama è vario. Di certo si cercano camerieri . Un'azienda spezzina che si occupa di catering ne seleziona una decina (lavoro a chiamata), cinque vengono invece reclutati tra Riomaggiore e Monterosso come stagionali.



Cuochi voi stessi o nella vostra compagnia? Beh, è un mestiere che va. Si cercano un aiuto cuoco a Riomaggiore, due cuochi (uno sempre a Rio, l'altro a Deiva) e un cuoco capo brigata nel capoluogo. Non sono contratti infiniti, ma qualche mese ai fornelli è garantito.



La Leon Jovi Group cerca poi 400 animatori turistici anche nello Spezzino, pronta a spedirli sia in Italia sia all’estero (Spagna, Canarie, Baleari, Portogallo, Grecia, Egitto, Bulgaria, Zanzibar).



A Riccò del Golfo si cerca un tornitore e un falegname mobiliere, entrambi a tempo determinato. A Monterosso, un paio di bagnini. E a Sarzana Gd Srl ha bisogno di un agente di commercio.



E ancora, tengano gli occhi aperti aspiranti autisti, banconisti, parrucchieri, educatori... tutte le offerte a questo link: https://flguest.regione.liguria.it/public/#/dashboard/annunci

E occhio alle scadenze!