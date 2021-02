Ancora sette bandi aperti, opportunità per giovani tra 25 e i 39 anni

La Spezia - Elaborato in sinergia con le associazioni di categoria e approvato e finanziato da Regione Liguria con una prima tranche di risorse FSE per 1,5 milioni di euro, prosegue il piano formativo territoriale del Comune della Spezia. Dei 12 corsi complessivi attivati grazie al bando Alfa del settembre 2019, cinque sono già partiti o in avvio, alcuni dei quali per figure professionali che si impiegheranno nel settore della nautica e della navalmeccanica e 7 in cerca di utenza con bandi riaperti sino al 9 aprile e ai quali è ancora possibile iscriversi.



I bandi si rivolgono a giovani disoccupati/inoccupati di età compresa tra 25 e i 39 anni residenti o domiciliati in Liguria e rappresenta un’opportunità per l’inserimento nei contesti lavorativi locali, forti anche del tessuto imprenditoriale spezzino caratterizzato dalla nautica, dalla blu economy, ma anche da un bacino economico e aziendale ampio e variegato. Uno dei presupposti fondamentali per l’ingresso nel mercato occupazionale resta, infatti, la formazione professionale connessa direttamente ai bisogni delle aziende del territorio. Il lavoro svolto con le associazioni di categoria ha permesso di attivare, nell’ambito del Piano Formativo territoriale del Comune numerosi corsi in vari settori, quali ad esempio la nautica, la ristorazione, l’edilizia, l’agricoltura e la manutenzione del territorio. Attraverso lo sportello Infolavoro del Comune della Spezia, coordinato dall’assessorato al lavoro, è possibile avere tutte le informazioni necessarie.



Attualmente i corsi di formazione ancora aperti sino al 9 aprile sono 7:

- Corso per addetto piccole costruzioni edili e manutenzione territori agricoli

- Corso di specializzazione per cuoco con competenze di pasticceria

- Corso di specializzazione per cuoco con competenze di cucina senza glutine

- Corso per progettista dell’edilizia sostenibile

- Corso chef

- Corso aiuto cuoco on board

- Tecnico agricolo con competenze di gestione del territorio (di prossima apertura)



Importante:

Per avere informazioni sui corsi attivi è possibile consultare la pagina web dello sportello Infolavoro (http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Sviluppo_Economico/corsi.html) o rivolgersi direttamente allo Sportello che, data la situazione sanitaria, lavora esclusivamente da remoto il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12 e risponde ai numeri telefonici 0187 727 247 – 306. Oppure inviando una mail a: infolavoro@comune.sp.it. È possibile inoltre, previa prenotazione telefonica o via mail, programmare un incontro che si terrà sulla piattaforma google meets.