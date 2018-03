Anche alla Spezia gli studenti delle medie coinvolti nella Global Money Week

La Spezia - La Banca d'Italia partecipa anche quest’anno alla Global Money Week (12-18 marzo 2018), una festa per la consapevolezza monetaria dedicata ai giovani che si celebra in tutto il mondo. Il tema di questa edizione è "Il denaro conta! Money Matters Matter".

L’iniziativa ha riscosso crescenti successi nel corso degli anni. Solo nel 2017, i Paesi coinvolti sono stati 137, con la partecipazione di circa 7.800.000 giovani e giovanissimi, 72.759 attività e l’impegno di 23.738 organizzazioni. L’OCSE è un partner dell’evento.

Si tratta di una festa che ha l’obiettivo di diffondere nei giovani, anche attraverso il gioco e il divertimento, una maggiore consapevolezza sull’uso del denaro e sull’importanza di comprendere il mondo economico che li circonda.

Acquisire competenze finanziarie li aiuterà nelle scelte da assumere nell’arco della loro vita. Imparare a programmare i propri obiettivi di spesa e di risparmio è importante a tutte le età. E come testimoniano le migliori esperienze internazionali, è importante iniziare presto, il prima possibile, a riflettere su questi temi per affrontare più serenamente queste scelte.

Gli eventi promossi dalla Banca d’Italia avranno come protagonisti quasi mille studenti e studentesse di alcune scuole che già partecipano al progetto condotto in collaborazione con il MIUR “Educazione Finanziaria nelle scuole”, a Roma e presso le sedi di Bari, Campobasso, Firenze, Genova, la Spezia, Lecce, Napoli, Palermo, Torino, Trieste.

Alla Spezia l’evento avrà luogo il 12 marzo e sarà ospitato dall’Istituto Comprensivo n. 4 della centralissima Piazza Verdi, dove si affronteranno in una entusiasmante sfida le storiche scuole medie Silvio Pellico e Ubaldo Mazzini.

L’iniziativa, considerato l’alto numero di adesioni finora raggiunto, non è attualmente aperta a ulteriori richieste di partecipazione.