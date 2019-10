Anche alla Spezia arriva il Cna day, in Piazza del Bastione

La Spezia - Per la prima volta arriva in Liguria il ‘Cna Day’: una giornata in cui gli artigiani e le imprese associati alla Cna si presentano nelle piazze. L'appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre 2019.

L’iniziativa nasce dalla volontà di presentare al pubblico tutti i servizi che l’associazione di categoria svolge per le imprese e i cittadini: una vera e propria giornata dedicata alla “cultura del sapere fare impresa”.

Nelle piazze della Liguria verrà allestito un ‘Villaggio Cna’ dove sarà possibile incontrare imprenditori e addetti e usufruire di servizi e consulenze. Inoltre, saranno presenti imprenditori ed imprenditrici dei settori che compongono Cna per sottolineare il ruolo dell’impresa nel tessuto economico, dall’impresa artigiana a quella commerciale ed industriale, ognuna con i suoi valori e saperi. Un viaggio tra passato, presente e futuro dell’associazione per valorizzare le competenze e le qualità dell’essere imprenditore e illustrare tutti i servizi prestati da Cna a supporto di imprese e cittadini.





Non mancherà il riferimento ai temi prioritarie e locali che interessano i territori, così come la partecipazione delle scuole e di attività e servizi dell’associazione.





Il patronato Epasa- Itaco sarà a disposizione con un’apposita postazione per fornire tutte le informazioni ai cittadini sul sistema pensionistico e reddito di cittadinanza fornendo anche estratti individuali e consulenze personalizzate. Ci sarà un’area dedicata al credito, all’imprenditoria femminile, ai giovani imprenditori. Sarà possibile avere delucidazioni su adempimenti, agevolazioni fiscali, consulenza del lavoro, avvio d’impresa, ambiente e sicurezza sul lavoro, corsi e scontistica su bollette e fornitura. In programma anche un ampio spazio alle unioni e mestieri attraverso le testimonianze dirette dei presidenti e imprenditori Cna.





Le piazze ligure del Cna day saranno da Ponente a Levante:



Sanremo Via Escoffier angolo Via Matteotti; Vado Ligure Piazza San Giovanni Battista (piazza del Comune); Chiavari Piazza Fenice; La Spezia Piazzetta del Bastione.



PROGRAMMA



CNA INCONTRA GLI STUDENTI



10.00 Istituto Einaudi Chiodo: Meccanica e Meccatronica



11.00 Istituto Einaudi Chiodo: Elettrico ed elettronico





I FOCUS CNA



13.00 Imprese in regola: Ambiente Qualità e Sicurezza



13.30 Imprese in regola: Formazione e corsi



14.00 Bilateralità



14.30 Opportunità di Credito e Bandi attivi



14.45 Gli adempimenti in materia di Privacy



15.00 Premio Cambiamenti: il premio CNA alle star up innovative



15.30 Easy Start: creare impresa in modo semplice



16.00 Fisco e Contabilità senza paura:



consigli pratici per la gestione quotidiana d’impresa



16.30 Il Reddito di Cittadinanza



17.00 Quota 100 e Pensioni



17.30 Artigiani in piazza: “I mestieri di ieri, di oggi e di domani”



Artigiani in Liguria: “Il marchio che premia la tipicità



e le lavorazioni storiche”



CNA RISPONDE ALLE TUE DOMANDE



Dalle 10.00 alle 18.00 - Patronato, credito, consulenza fiscale, consulenza del lavoro, formazione,



sicurezza, risparmio energetico, fare impresa.