Anche Masud e Islam si laureano pizzaioli con Confcommercio

La Spezia - Successo per il corso per pizzaioli, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, che si è concluso di recente. Al corso, che si è svolto all’interno Ristorante Chiodo Fisso della Spezia e coordinato dal docente Aron Basucci, hanno preso cinque persone. Per loro, attraverso le dieci lezioni, è stato possibile apprendere nozioni teoriche ma mettere anche in campo le proprie capacità attraverso lezioni pratiche.



A ricevere l’attestato, che potrà essere allegato al curriculum vitae, spendibile non solo in Italia ma anche all’estero, sono stati: Roberto Barretta, Francesco D’Arcangelo, Massimo Giansoldati, Rana Masud e Shahidul Islam. Nonostante le lezioni siano appena terminate sono già aperte le iscrizioni per la prossima sessione. Chi fosse interessato all’iscrizione può quindi contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-598511) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it